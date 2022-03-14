الاطار التنسيقي والاتحاد الكردستاني يبحثان ملف تشكيل الحكومة

2022/03/14 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد كل من الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني ،اليوم الاثنين، وحدة موقفهما فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وإكمال التفاهمات لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية،

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وشدد الطرفان على موقفهما المشترك من اغلب القضايا المطروحة على الساحة السياسية وتشكيل لجنة لتنسيق العمل البرلماني

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