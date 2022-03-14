نائب بالفتح يحذر من ظاهرة تفتك بالمجتمع

2022/03/14 | 19:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..حذر عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، من انتشار ظاهرة بيع المخدرات وخاصة “الكريستال” التي تهدد السلم المجتمعي وتدمير الشباب العراقي، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية لم تنجح بإدارة ملف واحد بل زادت من معاناة الشعب العراقي.وقال الفتلاوي لوكالة / المعلومة /، إن “الوضع الاجتماعي داخل البلد أصبح متدهورا بصورة […]

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