السفير الإيراني من كربلاء: قصفنا لأربيل لا علاقة له بملف السيادة العراقية

2022/03/14 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ السفير الإيراني لدى بغداد إيرج

مسجدي، الاثنين، قصف بلاده لمدينة

أربيل العراقية، بأنه كان ردة فعل على

عمليات ضد الجمهورية الاسلامية

الايرانية، قامت بها "القاعدة" الموجودة

في أربيل، على حد قوله.

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