الداخلية تعلن ضوابط القبول والتقديم لكلية الشرطة ضمن الدورة 69

2022/03/14 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، الشروط

والضوابط للقبول في كلية الشرطة دورة 69.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مديرية التطوع تنوه عن قرب

فتح باب التقديم للدورة (69) كلية الشرطة

(للذ

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