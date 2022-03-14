اختلاسين بنصف مليار دينار في شركة نفط ميسان

2022/03/14 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،

الاثنين، ضبط عمليتي اختلاس في شركة نفط

ميسان، مبينة انها بلغت نحو نصف مليار

دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "دائرة التحقيقات في

الهيئة، وفي معرض

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