غوتيريش: احتمال نشوب صراع نووي أصبح ممكنا مرة أخرى

2022/03/14 | 19:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن “احتمال نشوب صراع نووي في المنطقة، أصبح ممكنا مرة أخرى”.وقال الأمين العام للصحفيين الاثنين: “احتمال نشوب صراع نووي، لم يكن من الممكن تصوره في السابق، عاد الآن إلى عالم الممكن، يجب الحفاظ على أمن المنشآت النووية”.ووفقا لغوتيريش، ستخصص الأمم المتحدة 40 مليون دولار من […]

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