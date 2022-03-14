رسالة غامضة من محمد صلاح

2022/03/14 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أثار النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول لكرة القدم، التساؤلات بنشره صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها برسالة غامضة، اختلف جمهور الفريق الإنجليزي في تفسيرها.ونشر محمد صلاح عبر حسابه على موقع “إنستغرام” صورة جديدة له من مباراة فريقه الأخيرة أمام برايتون (2-0)، وعلق عليها برسالة غامضة، مفادها: “لا […]

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