الجرائم المجتمعية .. والمسؤولية الجمعية

2022/03/14 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير….ازدادت في الأسابيع والأيام الماضية ظاهرة تتعلق بقيام وسائل الإعلام بنشر أخبار عن الجرائم المحلية المروعة ، بعضها نقلا عن مصادر رسمية والبعض الأخر مستقاة من مواقع الحدث كسبق إعلامي ، وتتضمن هذه الجرائم القتل والاغتصاب الفردي او الجماعي بين أفراد العائلة الواحدة او بين الأقرباء او بين الجيران […]

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