2022/03/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الإثنين، أن المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة هي "اشبه بالمسرحية".

وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مفاوضات الكتل السياسية هي اشبه بالمسرحية واصبح الشعب العراقي متفرجا عليها".

وأضاف أنه "لغاية الان لم تعرض طريقة واضحة ببرنامج حكومي لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح أن "جميع الاسماء التي تطرح لرئاسة الوزراء ليس لديها رؤية او برنامج لإدارة الحكومة".

وبين أنه "لا يمكن التوقع او تحديد موعد تشكيل الحكومة لان القواعد التي تحكم تشكيل الحكومة مجهولة ولا يمكن التكهن بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ويصفها بـ "المسرحية") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ويصفها بـ "المسرحية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).