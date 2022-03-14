موقع بريطاني: التضامن يجب ان يكون مع ضحايا اليمن كما في أوكرانيا

2022/03/14 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لموقع ديلي مافريك البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية ، الاثنين، ان الحياة في اليمن بقدر اهمية الحياة في اوكرانيا ، لكن ما دامت وسائل الإعلام العالمية والغربية تعطي الأولوية لحياة البيض وتؤيد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية ، فإن غالبية سكان العالم سوف يشككون في صدق الجهود المبذولة لتقديم التضامن لشعب أوكرانيا.[…]

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