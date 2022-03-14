مدرب الشارقة: الزوراء فريق قوي وظهر بمستوى جيد مع المدرب المحلي

2022/03/14 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب نادي الشارقة الإماراتي اولاريو كوزمين، أن منافسه الزوراء.فريق قوي وظهر بمستوى جيد مع المدرب المحلي.وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة وتابعته “ايرث نيوز” إن “الشارقة يواجه فريقاً قوياً لديه تغييرات عن الموسم الماضي، وظهر بمستوى جيد مع المدرب الحالي”.وبين أن “لاعبي الزوراء يملكون بنية جسمانية، وهو ما […]

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