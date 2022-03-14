2022/03/14 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j8A97zDJotc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي صاحب : العراق لن يكون ساحة للارهاب ولن يكون مكاناً للصراعات بالوكالة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي صاحب : العراق لن يكون ساحة للارهاب ولن يكون مكاناً للصراعات بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).