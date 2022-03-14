أكبر هجرة جماعية منذ الحرب العالمية الثانية.. أكثر من 2,8 مليون شخص فروا من أوكرانيا

2022/03/14 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطّى عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الإثنين.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 2,808,792 لاجئًا فروا من أوكرانيا، بزيادة قدرها 110 آلاف و512 شخصا عن حصيلة الأحد.

ويُعدّ هذا النزوح أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إلى هروب أكثر من مليون طفل من أوكرانيا بحثا عن ملاذ آمن.

وشددت على أن هؤلاء الأطفال “يحتاجون إلى السلام الآن”.

المصدر:AFP

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