الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان أبراموفيتش

2022/03/14 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

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قرر الاتحاد الأوروبي ،اليوم الاثنين، فرض عقوبات على رومان أبراموفيتش وغيره من الأوليغارش الروس (أي الطبقة الثرية النافذة) في آخر حزمة عقوبات تستهدف الروس الذي ترى بروكسل أنهم يدعمون غزو أوكرانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيان لوكال فرانس برس .

وسيضاف أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وغيره من الشخصيات إلى قائمة الأفراد الذين يمكن أن تتم مصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي (بما يشمل اليخوت والمنازل الفخمة) ويحظر عليهم دخول دول التكتل، وفق الدبلوماسيين.

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