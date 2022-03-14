الخارجية: نجاح خروج نحو ألف عراقي من أوكرانيا باتجاه بولندا

2022/03/14 | 20:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحصت وزارة الخارجية، الاثنين، أعداد الجالية العراقية في أوكرانيا، وبينت الإجراءات التي اتخذتها بشأنهم، فيما أشارت إلى نجاح خروج نحو ألف عراقي من أوكرانيا باتجاه بولندا منذ بداية الأزمة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن “وزارة الخارجية تتابع أحداث التصعيد في أوكرانيا، وما يتعلق من الأمر بالجالية والبالغ عددهم 5537 مواطناً عراقياَ من […]

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