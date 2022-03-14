برصيد ثلاثة اضعاف الراتب.. الرشيد يطلق بطاقة جديدة للموظفين

2022/03/14 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، اطلاق

بطاقة فيزا الائتمانية "كردت كارد"

بمبلغ ثلاثة اضعاف الراتب.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "تلك

البطاقة تمنح للموظفين من حاملي بطا

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