2022/03/14 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vs4ZaLLuOa4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تلميذ يحصل على صفر في الامتحان وردة فعل المعلم تبهر أولياء الأمور) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تلميذ يحصل على صفر في الامتحان وردة فعل المعلم تبهر أولياء الأمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).