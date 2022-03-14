حليف بوتن كشف ما يحدث.. أول إشارة روسية على التعثر في أوكرانيا

2022/03/14 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال واحد من أوثق حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا لا تسير بالسرعة التي أرادها الكرملين، في أقوى اعتراف علني حتى الآن من موسكو بأن الأمور لا تسير وفقا للخطة الموضوعة.

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