على ضفاف دجلة.. الصابئة يحتفلون بأول أعيادهم

2022/03/14 | 20:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا العيد هو الأول من أعياد الصابئة الأربعة الأساسية طوال السنة المندائية.

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