تنويه مهم من مصرف الرافدين وشركة كي للمتقاعدين

2022/03/14 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر مصرف الرافدين وشركة كي اليوم الاثنين، تنويه مهم للمتقاعدين بشان بطاقاتهم وتجديدها من كي كارد للماستر كارد وانه لا داعي لتأكيد بيانات التفعيل.

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