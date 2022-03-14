جهاز المخابرات العراقي .. الحاضر الغائب

2022/03/14 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ أياد السماوي… لا زالت ردود الأفعال على قيام إيران بإطلاق صواريخ باليستية على موقع جنوب أربيل في مصيف صلاح الدين تتفاعل على المستويين الداخلي والخارجي , فالرئاسات الثلاث قد أدانت هذا العمل واعتبرته انتهاكا سافرا للسيادة العراقية , وهذا مما دعا وزارة الخارجية العراقية القيام باستدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية […]

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