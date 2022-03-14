بعد إعدام عشرات الأشخاص.. رجل دين إيراني يهاجم السعودية

2022/03/14 | 20:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم رجل دين إيراني، الاثنين، المملكة العربية السعودية، بعد إعدامات جماعية نفذتها المملكة بحق 81 شخصًا، قالت إنهم أُدينوا في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب".

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