الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يطلب العفو عن الرئيس الأسبق

2022/03/14 | 20:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول كوري جنوبي بأنه من المرجح أن يطلب الرئيس المنتخب يون سيوك يول، من الرئيس مون جيه إن، خلال اجتماعهما هذا الأسبوع إصدار عفو خاص عن الرئيس الأسبق المسجون لي ميونغ باك.وذكرت مصادر سياسية أن مون ويون سيجتمعان في المكتب الرئاسي يوم الأربعاء، مشيرة إلى إنهما سيناقشان مجموعة من القضايا، بما في ذلك […]

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