محاكمة شخصين حاولا ابتزاز نائب عراقي في سيدني بـ 10 ملايين دولار

2022/03/14 | 20:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ويست استراليا ، الاثنين ، ان السلطات الاسترالية بعد تن تمكنت من القاء القبض على شخصين حاولا ابتزاز النائب العراقي احمد الاسدي والذي تقيم عائلته في استراليا قدم احدهما للنطق بالحكم بعد ان تم الحكم على الشخص الثاني .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه ” وبحسب […]

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