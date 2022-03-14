النفط و النظام النقدي الدولي: من صدمة نيكسون الى صدمة اوكرانيا . - مظهر محمد صالح

2022/03/14 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح تزامن تحرير اسواق النفط والطاقة عموما منذ ماسمي (بصدمة نيكسون Nixon shock ) في أب 1971 بايقاف استبدال الدولار بالذهب واحلال نظام الدولار النفطي petrodollar محل دولار بريتون وودز 1945 الذي شكل الاقلاع عنه بداية التاريخ الجديد في تبدل النظام النقدي الدولي الذي تمثل اساساً بالاقلاع عن استمرار ربط الدولار بالذهب كما نوهنا والتحول فوراً الى ربط الدولار بالاصول السلعية في السوق العالمية ولاسيما بد ......





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