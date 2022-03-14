النقل تعلن زيادة ايرادتها بنسبة ‎%‎22

2022/03/14 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة النقل الشركة العامة لادارة النقل الخاص، اليوم الاثنين، عن زيادة ايرادتها بنتائج ايجابية خلال الاشهر الماضية بنسبة ‎%‎22 لهذا العام 2022.وقال مدير عام الشركة، عبد العظيم الساعدي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حسب توصيات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي بضرورة رفع مستوى اداء العاملين في الشركة تم وبحمد […]

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