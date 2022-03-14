2022/03/14 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، الاثنين، أن ضربةً لقوات كييف تسببت بمقتل 16 شخصًا على الأقلّ، في وقت تجري جولة رابعة من المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

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