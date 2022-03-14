مدرب الزوراء: نعاني من الغيابات والإجهاد قبل مواجهة الشارقة

2022/03/14 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الزوراء أيوب أوديشو، ان فريقه يعاني من الغيابات والإجهاد قبل مواجهة الشارقة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزوراء والشارقة، تابعته وكالة/ المعلومة/ إن “فريقنا عانى من بعض الصعوبات خلال الفترة الماضية في الدوري العراقي”.وبين “تعرضنا لضغوط كبيرة من […]

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