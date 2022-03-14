2022/03/14 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي: اتفقنا مع وزارة العمل على إعادة اطلاق رواتب 2000 مستفيد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:35

واع/

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