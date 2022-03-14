المنتخب الوطني يرفع سقف الإعداد تحضيراً لتصفيات المونديال

2022/03/14 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كثّـفَ المُنتخب الوطني جُرعاته التدريبيّة، عصر اليوم الاثنين، في ملعبِ الشعب الدولي استعداداً لمواجهةِ زامبيا الوديّة في الثامن عشر من الشهر الحالي تحضيراً لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر.وحضرَ تدريبات اليوم وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، والنائب الثاني مُشرف المنتخب يونس محمود، إضافة الى عضوي الاتحاد رحيم […]

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