2022/03/14 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاهة: الحكم بحبس محافظ نينوى الأسبق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/14 | 20:49.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحكم بحبس محافظ نينوى الأسبق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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