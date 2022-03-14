مقاولون: شركات مقربة من البارزاني تسعى لاستحصال مقاولات في حقل المنصورية الغازي

2022/03/14 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مقاولون محليون في ديالى، الاثنين، عن وجود شركات كردية مقربة من سلطات اربيل تضغط ليكون لها موطى قدم في اكبر حقل غازي في العراق.وقال ابراهيم العزاوي (مقاول) في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حقل المنصورية الغازي والذي يعد من اكبر حقول الغاز الطبيعي في العراق تم احالته مؤخرا على شركة صينية ضمن […]

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