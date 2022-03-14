2022/03/14 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية
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مصدر الفيديو: irPm-3bn2Jg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | روسيا: العقوبات جمدت 300 مليار دولار من احتياطياتنا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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