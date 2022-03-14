وفاة الشريف علي بن الحسين في العاصمة الاردنية عمان عن عمر 66 عاما

2022/03/14 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الايوم الاثنين 14/3/2022 الشريف علي

بن الحسين في العاصمة الاردنية عمان عن

عمر 66 عاما

وعلي بن الحسين بن علي بن عبد الله

يعود نسبه الى عبد الله المحض احد

احفاد الامام علي بن ابي طالب المولود

عام

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