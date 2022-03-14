2022/03/14 | 21:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي الايوم الاثنين 14/3/2022 الشريف علي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشريف علي بن الحسين في العاصمة الاردنية عمان عن عمر 66 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بن الحسين في العاصمة الاردنية عمان عن
عمر 66 عاما
وعلي بن الحسين بن علي بن عبد الله
يعود نسبه الى عبد الله المحض احد
احفاد الامام علي بن ابي طالب المولود
عام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشريف علي بن الحسين في العاصمة الاردنية عمان عن عمر 66 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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