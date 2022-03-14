مصر.. تحرك عاجل من الحكومة والجيش بمواجهة

2022/03/14 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تشكيل لجنة وزارية موسعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع تزايد شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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