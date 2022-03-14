تعرف على سبب جلوس القيصر كاظم الساهر في حفلاته على الكرسي (فيديو)

2022/03/14 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح سبب جلوس القيصر كاظم الساهر خلال جولة حفلاته الأخيرة في أمريكا وكندا.

ويظهر الفيديو الفنان كاظم الساهر وهو يوضح لجمهوره خلال حفلته بولاية لوس أنجلوس الأمريكية سبب عدم حركته المستمرة أثناء الحفلة وجلوسه على الكرسي والتي ليست العادة التي يكون بها القيصر، مؤكدا إن تعرض إحدى قدماه للكسر منعه من الحركة.

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