مجدداً.. العراق على موعد مع عاصفة ترابية (تفاصيل)

2022/03/14 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، حالة الطقس وتطورات الحالة الجوية خلال الاسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم) "نحذر من موجة الغبار الناتج من نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية والمتوقعة في وقت متأخر من ليلة يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مدن الفرات الأوسط والجنوب وبادية السماوة".

وأضاف ان "الموجة ستستمر لغاية صباح أو قبل ظهر الأربعاء بسبب تردي واضح في مدى الرؤية الأفقية تستوجب اتخاذ الاحتياط اللازم".

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