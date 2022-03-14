2022/03/14 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت مصادر عن وفاة الشريف علي بن الحسين، اليوم الاثنين، في العاصمة الاردنية عمان عن 66 عاما.

وبن الحسين هو مؤسس ورئيس الحركة الدستورية الملكية في العراق.

ولد الراحل في العاصمة بغداد عام 1956م، ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة، حصل على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إ**** في المملكة المتحدة.وبقي الشريف علي بن الحسين كأحد معارضي حكم رئيس النظام السابق صدام حسين، وترك وظيفته آنذاك في إدارة صناديق الاستثمار، وأصبح عضوا في المؤتمر الوطني العراقي، وكان الغرض من ذلك بالتحريض على الإطاحة بصدام حسين.

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