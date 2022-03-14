توب 5: حزب االله يهاجم السعودية.. وتغريدة محمد صلاح تثير التكهنات

2022/03/14 | 21:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انتقادات حزب الله للسعودية بسبب إعدام 81 شخصًا، ومسؤول عسكري أمريكي يعطي تقديرات عن تقدم القوات الروسية في أوكرانيا، وأعضاء الكونغرس يسعون للحد من وصول بوتين إلى "جبل الذهب"، وإيلون موسك يتحدى الرئيس الروسي في نزال فردي و"الرهان" مفاجأة، وصولا إلى تغريدة محمد صلاح التي أثارت تكهنات وسط أزمة تجديد عقده مع ليفربول...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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