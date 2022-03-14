وفاة الشريف علي بن الحسين عن عمر ناهز 66 عاماً

2022/03/14 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتوفي مؤسس ورئيس الحركة الدستورية الملكية في العراق الشريف علي بن الحسين، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 66 عاما.ولد الشريف علي بن الحسين في بغداد عام 1956م، ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة.وحصل الشريف علي بن الحسين على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إ**** في المملكة المتحدة.وحصل على وسام ملكي من قبل كيغالي، الملك السابق لرواندا، لهدفه المتمثل في إنشاء وسيلة للخروج من الأزمة السياسية في العراق وإنهاء المحنة المأساوية من الناس الذين يعيشون في ظل الإرهاب والطغيان.

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