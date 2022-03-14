الصين تحذر من نشر السلاح النووي في الأراضي اليابانية

2022/03/14 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ إزاء المناقشات حول قبول اليابان نشر أسلحة نووية على أراضيها، وحثت طوكيو على توخي الحذر في هذا الاتجاه.وخلال مؤتمر صحفي يومي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان إن “اليابان، باعتبارها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية وطرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ينبغي […]

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