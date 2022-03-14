2022/03/14 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيبر تتعافى من جلطة دماغية لندن – الزمان دخلت عارضة الازياء العالمية هايلي بيبر زوجة النجم الكندي جاستن بيبر يوم الخميس الماضي بحالة طارئة الى المستشفى، اثر شعورها بعوارض جلطة دموية اثناء تناولها الفطور مع زوجها.ونشرت بيبر على خاصية الستوري في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة الى متابعيها، لطمأنتهم على حالتها قالت فيها ان الاطباء اكتشفوا […]

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