2022/03/14 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رولينغ ستونز تحتفل بعامها الستين { لندن- وكالات – تستعد فرقة الروك العالمية رولينغ ستونز للاحتفال بعامها الستين بالتحضير لجولة موسيقية في اوروبا.واعلنت الفرقة المؤلفة من ميك جاغر، كيث ريتشاردز وروني عن امس 14 آذار الجاري عن منهـاجها.وتقول مصادر مقربة من الفريق ان اول حفلة من جولة الفرقة ستكون في شهر حزيران في […]

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