2022/03/14 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة تتابع عرض أنا وجهي بغداد – الزمان بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، ا قدمت الفرقة الوطنية للتمثيل الجمعة الماضية مسرحية(أنا وجهي)، تأليف وإخراج عواطف نعيم، وتمثيل شذى سالم، سمر محمد، شيماء جعفر، وإشراف مدير عام دائرة السينما والمسرح احمد حسن موسى.وحضر العرض، أمين بغداد علاء معن وعدد من الشخصيات السياسية والنخب […]

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