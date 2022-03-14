تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

2022/03/14 | 21:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن جميع المواقع الإلكترونية الحكومية في إسرائيل تعطلت وتوقفت عن العمل.وذكرت صحيفة “جورازليم بوست” الإسرائيلية أن “سبب انهيار مواقع الوزارات غير واضح.” هذا ولم تصدر السلطات الإسرائيلية إلى حد الآن بيانا تكشف من خلاله العطل الذي أصاب المواقع الرسمية.

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