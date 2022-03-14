أسود الرافدين يكثفون التدريبات استعداداً لمباراتي زامبيا والإمارات

2022/03/14 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كثف المُنتخب الوطني جُرعاته التدريبيّة، عصر اليوم الاثنين، في ملعبِ الشعب الدولي استعداداً لمواجهةِ زامبيا الوديّة في الثامن عشر من الشهر الحالي تحضيراً لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وشارك في التدريبات (28) لاعباً، حيث تدرب اللاعبين حسين عمار، وعلاء […]

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