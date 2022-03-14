2022/03/14 | 21:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8nPBs8bkdB4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | المشهد السياسي.. صواريخ إيران تشعل الأجواء ومطبخ الحكومة بلا نار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | المشهد السياسي.. صواريخ إيران تشعل الأجواء ومطبخ الحكومة بلا نار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).