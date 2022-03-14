فلسفة ام سفسفة ؟

2022/03/14 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الكتابة اصبحت مهنة سهلة العمل عليها

وفي متناول المفكر والجاهل ومن يدعي انه

مفكر ، وافضل مصدر للكتابة هو التراث

الاسلامي سواء بالمدح او القدح ، في

اغلب ان لم تكن كل المكتبات تجد ع

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