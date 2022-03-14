2022/03/14 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي حسين

يقول الخبر الأول إن أردوغان مصر على أن

تبقى طائراته تسرح وتمرح في سماء

العراق، ويؤكد الخبر الثاني أن

الصواريخ التي قصفت أربيل جاءت من طهران

وبمباركتها لمعاقبة إسرائيل، ويقول

الخبر الثا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا اربيل وليس تل ابيب ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا اربيل وليس تل ابيب ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).