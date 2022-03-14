2022/03/14 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحاكي تعرّض العاصمة الفرنسيّة لغارات جويّة، زاعمين أنّ "الدعاية الروسيّة" نشرته كتهديدٍ بحربٍ عالميّة ثالثة.إلا أنّ الفيديو في الحقيقة صنعه فريقٌ فرنسيّ ونشرته حسابات رسميّة أوكرانيّة لحثّ السلطات الأوروبيّة على فرض حظر جويّ فوق أوكرانيا.

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